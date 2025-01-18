16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Концертмейстер из Тольятти потеряла более 45 тыс. руб., установив приложение от "энергетиков" Заведующий кафедры самарского вуза получил 600 тыс. руб. взяток По заявлению Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе возбуждено дело В Самаре снова начали судить экс-силовика за хищение криптовалюты на 205 млн рублей В Клявлинском районе пенсионер, хранивший дома порох, подпал под уголовное дело

Преступления Происшествия

Заведующий кафедры самарского вуза получил 600 тыс. руб. взяток

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Куйбышевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении заведующего кафедры одного из высших учебных заведений города Самары, подозреваемый в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ.

С 2021 по 2024 г. г. подозреваемый неоднократно получал от подчиненных взятки за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе за дальнейшее беспрепятственное трудоустройство. Всего им было получено более 600 тыс. рублей.

Следствие не исключает, что заведующий кафедрой может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемый заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2