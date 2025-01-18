Заведующий кафедры самарского вуза получил 600 тыс. руб. взяток

Куйбышевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении заведующего кафедры одного из высших учебных заведений города Самары, подозреваемый в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ.

С 2021 по 2024 г. г. подозреваемый неоднократно получал от подчиненных взятки за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе за дальнейшее беспрепятственное трудоустройство. Всего им было получено более 600 тыс. рублей.

Следствие не исключает, что заведующий кафедрой может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемый заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.