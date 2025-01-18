Концертмейстер из Тольятти потеряла более 45 тыс. руб., установив приложение от "энергетиков"

В полицию Тольятти обратилась за помощью местная 54-летняя жительница. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником энергосбытовой организации и предложил скачать их приложение, якобы для удобства отслеживания количества потребленной электроэнергии и оплаты услуг.

Концертмейстер выполнила требуемое: установила приложение, внесла свои данные и "привязала" к нему личный кабинет мобильного банка. После этого ей сразу же пришло уведомление о переводе с ее банковского счета денежных средств в размере более 45 тыс. рублей.

Полицейскими возбуждено уголовное дело.