Концертмейстер из Тольятти потеряла более 45 тыс. руб., установив приложение от "энергетиков"

В полицию Тольятти обратилась за помощью местная 54-летняя жительница. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником энергосбытовой организации и предложил скачать их приложение, якобы для удобства отслеживания количества потребленной электроэнергии и оплаты услуг.
Концертмейстер выполнила требуемое: установила приложение, внесла свои данные и "привязала" к нему личный кабинет мобильного банка. После этого ей сразу же пришло уведомление о переводе с ее банковского счета денежных средств в размере более 45 тыс. рублей.
Полицейскими возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?