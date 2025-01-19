Пьяный житель Жигулевска угнал автомобиль у матери

В полицию Жигулевска обратилась женщина и сообщила о пропаже с парковки автомобиля ВАЗ-21102. Оперативный дежурный уточнил государственный номер, цвет, особые приметы автомобиля и ориентировал на розыск все наружные службы полиции.

Находясь на маршруте патрулирования на ул. Ткачева сотрудники ДПС обнаружили съехавший в кювет автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым. Находящийся за рулем мужчина, не нуждающийся в медицинской помощи, пояснил, что у него с собой нет документов на автомобиль и водительского удостоверения. Кроме того, во время общения полицейские заметили у него явные признаки опьянения: резкий запах алкоголя, нарушение речи и координации движений.

Мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого он отказался.

Задержанный пояснил, что решил покататься по городу, для чего вытащил у матери из кармана куртки ключи. В пути следования не справился с управлением и съехал в кювет.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, транспортное средство возвращено законному владельцу.