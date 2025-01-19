В Тольятти мужчина при помощи перцового баллончика украл дорогой смартфон

В полицию Тольятти поступила информация о нападении на 18-летнего парня в подъезде одного из многоквартирных домов. Он рассказал, что после опубликования объявления о продаже смартфона, с ним связался потенциальный покупатель, с которым они договорились о встрече. В ходе общения потерпевший передал собеседнику телефон, чтобы тот проверил его состояние, после чего последний распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика и скрылся в неизвестном направлении вместе с гаджетом. Сумма материального ущерба составила более 70 тыс. рублей.
Благодаря записям с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия, был установлен злоумышленник. Полицейские установили места возможного нахождения подозреваемого, организовали засадные мероприятия, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Во время опроса мужчина сознался в содеянном и пояснил, что решил украсть телефон, воспользовавшись перцовым баллончиком, чтобы продать его и заработать деньги. Сдав похищенное в один из городских ломбардов, он потратил вырученные денежные средства на собственные нужды.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По ходатайству органа следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?