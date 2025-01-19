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Преступления Происшествия

В Тольятти мужчина при помощи перцового баллончика украл дорогой смартфон

ТОЛЬЯТТИ. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Тольятти поступила информация о нападении на 18-летнего парня в подъезде одного из многоквартирных домов. Он рассказал, что после опубликования объявления о продаже смартфона, с ним связался потенциальный покупатель, с которым они договорились о встрече. В ходе общения потерпевший передал собеседнику телефон, чтобы тот проверил его состояние, после чего последний распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика и скрылся в неизвестном направлении вместе с гаджетом. Сумма материального ущерба составила более 70 тыс. рублей.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия, был установлен злоумышленник. Полицейские установили места возможного нахождения подозреваемого, организовали засадные мероприятия, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса мужчина сознался в содеянном и пояснил, что решил украсть телефон, воспользовавшись перцовым баллончиком, чтобы продать его и заработать деньги. Сдав похищенное в один из городских ломбардов, он потратил вырученные денежные средства на собственные нужды.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По ходатайству органа следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

 

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