Сенатор Андрей Кислов встретился с семьями участников СВО

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области, член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов посетил с рабочей поездкой Елховский район Самарской области. Он встретился с семьями участников СВО и ознакомился с работой нескольких объектов коммунальной инфраструктуры.

Сенатор провел личный прием граждан, в котором приняли участие шесть семей военнослужащих, участвующих в СВО. На встрече с семьями обсуждались актуальные темы, связанные с поддержкой в решении бытовых вопросов и оказанием материальной помощи. Андрей Кислов взял на себя решение вопросов, с которыми к нему обратились жители района. Парламентарий отметил, что на государственном уровне принят обширный пакет мер, направленный на поддержку как военных, так и членов их семей.

На встрече также присутствовал участник "Школы Героев" от Елховского района, участник СВО Герман Бурцев. Сенатор обсудил с ним вопрос его дальнейшего образования. Герой рассказал Андрею Кислову, что он планирует получить высшее образование заочно.

Стоит отметить, что в Самарской области ведется постоянная и системная работа по поддержке участников СВО и членов их семей. На недавнем совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поручил всем министрам и главам муниципальных образований усилить работу в части информирования о мерах поддержки участников СВО, а также сопровождению тех, кто принял решение заключить контракт с министерством обороны России и пойти выполнять боевые задачи в зоне СВО. Адресную помощь и всестороннюю поддержку участников СВО и членов их семей глава региона назвал приоритетом номер один.

Также в ходе поездки в муниципалитет сенатор осмотрел водозабор с водоотводом и очистные сооружения, которые находятся в селе Елховка. Водозабор с водоводом были построены в рамках регионального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". Очистные канализационные сооружения в Елховке построили благодаря реализации в Самарской области федеральной программы "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология".

Комплекс для очистки сточных вод предусматривает их механическую и глубокую биологическую очистку в аэротенках, глубокую очистку посредством осветлительных фильтров, обеззараживание методом ультрафиолетового облучения. Очищенные сточные воды попадают в реку Кондурча.

Оба нацпроекта инициированы президентом России Владимиром Путиным.

Андрей Кислов курирует развитие Елховского района с 1996 года, когда он стал региональным депутатом от этой территории. Длительное время он отстаивал интересы муниципалитета в качестве депутата областного парламента. Сейчас сенатор продолжает поддерживать район в решении проблемных вопросов, постоянно оказывает адресную помощь его жителям. Благодаря его активной позиции удается решать многие проблемные вопросы.