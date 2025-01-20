Сенатор Андрей Кислов встретился с семьями участников СВО

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области, член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов посетил с рабочей поездкой Елховский район Самарской области. Он встретился с семьями участников СВО и ознакомился с работой нескольких объектов коммунальной инфраструктуры.
Сенатор провел личный прием граждан, в котором приняли участие шесть семей военнослужащих, участвующих в СВО. На встрече с семьями обсуждались актуальные темы, связанные с поддержкой в решении бытовых вопросов и оказанием материальной помощи. Андрей Кислов взял на себя решение вопросов, с которыми к нему обратились жители района. Парламентарий отметил, что на государственном уровне принят обширный пакет мер, направленный на поддержку как военных, так и членов их семей.
На встрече также присутствовал участник "Школы Героев" от Елховского района, участник СВО Герман Бурцев. Сенатор обсудил с ним вопрос его дальнейшего образования. Герой рассказал Андрею Кислову, что он планирует получить высшее образование заочно.
Стоит отметить, что в Самарской области ведется постоянная и системная работа по поддержке участников СВО и членов их семей. На недавнем совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поручил всем министрам и главам муниципальных образований усилить работу в части информирования о мерах поддержки участников СВО, а также сопровождению тех, кто принял решение заключить контракт с министерством обороны России и пойти выполнять боевые задачи в зоне СВО. Адресную помощь и всестороннюю поддержку участников СВО и членов их семей глава региона назвал приоритетом номер один.
Также в ходе поездки в муниципалитет сенатор осмотрел водозабор с водоотводом и очистные сооружения, которые находятся в селе Елховка. Водозабор с водоводом были построены в рамках регионального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". Очистные канализационные сооружения в Елховке построили благодаря реализации в Самарской области федеральной программы "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология".
Комплекс для очистки сточных вод предусматривает их механическую и глубокую биологическую очистку в аэротенках, глубокую очистку посредством осветлительных фильтров, обеззараживание методом ультрафиолетового облучения. Очищенные сточные воды попадают в реку Кондурча.
Оба нацпроекта инициированы президентом России Владимиром Путиным.
Андрей Кислов курирует развитие Елховского района с 1996 года, когда он стал региональным депутатом от этой территории. Длительное время он отстаивал интересы муниципалитета в качестве депутата областного парламента. Сейчас сенатор продолжает поддерживать район в решении проблемных вопросов, постоянно оказывает адресную помощь его жителям. Благодаря его активной позиции удается решать многие проблемные вопросы.
Последние комментарии
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...