В Тольятти полицейские начали проверку из-за сообщения об избитой до смерти собаке

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В понедельник, 20 января, в мусоропроводе дома №34 на ул. Никонова в Тольятти был найден пакет с собакой внутри, животное было избито. Об этом сообщали местные жители в соцсетях.