В Тольятти полицейские начали проверку из-за сообщения об избитой до смерти собаке

В понедельник, 20 января, в мусоропроводе дома №34 на ул. Никонова в Тольятти был найден пакет с собакой внутри, животное было избито. Об этом сообщали местные жители в соцсетях.
Жильцы дома также слышали утром вой и скуление. Люди пытались оказать помощь животному. Но собака погибла.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области прокомментировали происходящее: "Сотрудники полиции в Тольятти ведут проверку по сообщению местной жительницы о ненадлежащем обращении с животным. Следственно-оперативная группа выехала по указанному в сообщении адресу. По собранным полицейскими материалам будет принято процессуальное решение".
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?