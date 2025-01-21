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НОВИКОМ: количество покупок в супермаркетах в новогодние праздники выросло на 25%

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты НОВИКОМа потратили в супермаркетах в период новогодних праздников на 25% больше по сравнению со среднегодовым показателем. Об этом говорят данные исследования, которое провели эксперты дочернего банка Ростеха. При этом с 1 января в НОВИКОМе действует кешбэк 5% на эти покупки.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В ходе исследования аналитики сравнили среднюю сумму, потраченную клиентами на ту или иную категорию товаров в новогодние праздники и в среднем за 2024 год. Данные показали, что в период с 15 декабря по 8 января люди тратили намного больше на определенные категории товаров. Например, значительно выросли траты на походы в кинотеатры (+135%), сувениры (+52%) и на покупки в супермаркетах (+25%). В топе популярных категорий также оказались спортивные и развлекательные активности (+24%). Благодаря программам лояльности, клиенты НОВИКОМа смогли сэкономить на новогодних покупках значительную сумму средств.

Традиционно банк каждые два месяца обновляет категории кешбэка, по которым клиенты могут возвращать от 5% до 25% от стоимости товаров или услуг. Так, с 1 января по 28 февраля 2025 года держателям социально-платежных карт НОВИКОМа с подключенной программой лояльности "Кешбэк" вернутся 25% от стоимости билетов в кинотеатрах. Кешбэк в размере 5% можно получить за покупки в супермаркетах, аптеках, гостиницах, детских и спортивных магазинах.

"НОВИКОМ ставит перед собой задачу поддерживать российских инженеров и успешно ее реализует, разрабатывая современные розничные решения, такие, как программа лояльности "Кешбэк". Благодаря большому выбору актуальных категорий спрос на этот продукт продолжает расти. А 5% кешбэк на покупки в супермаркетах, который мы планируем продлить на весь год, я считаю, настоящей мерой поддержки работников высокотехнологичной промышленности", — отметил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

Гид потребителя

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