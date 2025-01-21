В Самаре придумали, как ликвидировать "резиновые квартиры"

Главное управление правового обеспечения аппарата Самарской губернской думы разработало поправки в федеральное законодательство, направленные на борьбу с "резиновыми квартирами". Подробности озвучили на заседании комитета по законодательству, законности и правопорядку во вторник, 21 января.

Проблема массовой регистрации мигрантов в Самарской области существует довольно давно. Несмотря на уголовную ответственность, некоторые жители продолжают помогать иностранцам с пропиской за деньги. Предложенные губернской думой поправки ограничат возможности собственников квартир.

Руководитель управления правового обеспечения в сфере общественной безопасности, государственного строительства, землеустройства и местного самоуправления Майя Трошина пояснила, что инициатива предусматривает корректировку Жилищного и Гражданского кодексов РФ, закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ":

"Предлагается ввести ограничения по предоставлению регистрации лицам, не имеющим гражданство РФ. На одного человека должно приходиться не менее ¼ учетной нормы предоставления жилья".

По ее словам, учетные нормы предоставления жилья каждый муниципалитет устанавливает самостоятельно. В Самаре норма составляет 11 кв. метров на одного человека для проживающих в отдельных квартирах и 13 кв. метров для проживающих в квартирах коммунального заселения.

"Соответственно, ¼ - это 2,75 и 3,25 кв. метра. То есть больше четырех человек прописать будет крайне затруднительно", - отметила докладчица.

Миграционную службу при этом предлагается наделить полномочиями по снятию с регистрационного учета иностранных граждан при выявлении подобных нарушений.

"На наш взгляд, такая корректировка законодательства будет способствовать повышению ответственности собственников жилых помещений, которые принимают к себе на временное проживание иностранных граждан и, собственно, самих иностранных граждан, которые будут понимать, какие негативные последствия их будут ожидать в случае нарушения законодательства - вплоть до выдворения за пределы РФ", - добавила Майя Трошина.

Члены комитета решили направить законопроекты в Совет законодателей РФ для экспертного заключения.