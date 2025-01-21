16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области с 1 сентября 2025 г. планируют запретить продажу энергетиков Депутаты предложили создать в Тольятти свой "Арбат" В Самарской области предложили досрочно снимать полномочия с депутатов-иноагентов Самарская губернская дума и омбудсмен региона подписали соглашение о взаимодействии В Самаре придумали, как ликвидировать "резиновые квартиры"

Законотворчество Власть и политика

В Самаре придумали, как ликвидировать "резиновые квартиры"

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 742
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Главное управление правового обеспечения аппарата Самарской губернской думы разработало поправки в федеральное законодательство, направленные на борьбу с "резиновыми квартирами". Подробности озвучили на заседании комитета по законодательству, законности и правопорядку во вторник, 21 января.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

Проблема массовой регистрации мигрантов в Самарской области существует довольно давно. Несмотря на уголовную ответственность, некоторые жители продолжают помогать иностранцам с пропиской за деньги. Предложенные губернской думой поправки ограничат возможности собственников квартир.

Руководитель управления правового обеспечения в сфере общественной безопасности, государственного строительства, землеустройства и местного самоуправления Майя Трошина пояснила, что инициатива предусматривает корректировку Жилищного и Гражданского кодексов РФ, закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ":

"Предлагается ввести ограничения по предоставлению регистрации лицам, не имеющим гражданство РФ. На одного человека должно приходиться не менее ¼ учетной нормы предоставления жилья".

По ее словам, учетные нормы предоставления жилья каждый муниципалитет устанавливает самостоятельно. В Самаре норма составляет 11 кв. метров на одного человека для проживающих в отдельных квартирах и 13 кв. метров для проживающих в квартирах коммунального заселения.

"Соответственно, ¼ - это 2,75 и 3,25 кв. метра. То есть больше четырех человек прописать будет крайне затруднительно", - отметила докладчица.

Миграционную службу при этом предлагается наделить полномочиями по снятию с регистрационного учета иностранных граждан при выявлении подобных нарушений.

"На наш взгляд, такая корректировка законодательства будет способствовать повышению ответственности собственников жилых помещений, которые принимают к себе на временное проживание иностранных граждан и, собственно, самих иностранных граждан, которые будут понимать, какие негативные последствия их будут ожидать в случае нарушения законодательства - вплоть до выдворения за пределы РФ", - добавила Майя Трошина.

Члены комитета решили направить законопроекты в Совет законодателей РФ для экспертного заключения.

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2