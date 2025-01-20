Жительница Волжского района прописала в квартире 28 мигрантов и попала под статью

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Полиция Волжского района пресекла нарушение в сфере миграции: 30-летняя местная жительница за "гонорар" фиктивно прописала у себя дома 28 уроженцев соседних республик, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.