Жительница Волжского района прописала в квартире 28 мигрантов и попала под статью

Полиция Волжского района пресекла нарушение в сфере миграции: 30-летняя местная жительница за "гонорар" фиктивно прописала у себя дома 28 уроженцев соседних республик, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
За "липовую" прописку женщина получила "награду" в 30 тыс. рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ".
Сейчас иностранцы сняты с миграционного учета.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?