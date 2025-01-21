Депутаты губдумы выступили против застройки набережной Самары

Депутаты Самарской губернской думы выразили недовольство появлением новых объектов на набережной Волги в Самаре. Во вторник, 21 января, вопрос обсуждался на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Проблему озвучил депутат Александр Милеев. Он напомнил, что в свое время набережная была очищена от объектов торговли, а сейчас, по его словам, они вновь начинают активно устанавливаться.

"Сейчас набережную опять захламляют. Втихаря построены два ресторана (на заседании звучали названия "Рыбалтика" и Meat & Fish. - Прим. Волга Ньюс), оправдывая это тем, что это, мол, нестационарные объекты", - возмутился Александр Милеев, выразив также сомнение, что бюджет получает от этих объектов соразмерную плату.

Присутствовавший на комитете Артемий Анисимов настаивал, что рестораны являются нестационарными объектами и при необходимости могут быть разобраны и перенесены.

Однако депутаты вспомнили, что в ресторанах торгуют алкоголем, а получить соответствующую лицензию можно только при работе заведений общепита в стационарных объектах.

Было предложено рассмотреть концепцию размещения объектов на набережной и обсудить этот вопрос с представителями мэрии Самары.