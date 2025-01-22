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Финансы Экономика и бизнес

GEELY Monjaro с корпоративной скидкой в размере 610 тыс. рублей в CARCADE

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE принимает заявки на финансирование кроссоверов GEELY: специальная программа предлагает корпоративную скидку в размере 610 тыс. рублей от стоимости автомобиля на различные комплектации модели KX11.

Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению. Российскому потребителю доступны три комплектации модели KX11 — Luxury 2.0T 8AT 4WD, Flagship 2.0T 8AT 4WD и Exclusive 2.0T 8AT 4WD. Исходя из запроса клиента, финансовые консультанты CARCADE помогут с подбором модели в подходящей модификации в любом регионе России. В рамках корпоративной программы также доступны и другие модели бренда, в том числе Emgrand SS11, Preface FS11 и Coolray SX11 A3. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами от CARCADE: Каско в рассрочку, возвратный лизинг, сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, регистрация ТС в ГИБДД.

Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде". Кроме того, автомобили марки GEELY доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок.

Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5ypnT76

ИНН 3905019765

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