GEELY Monjaro с корпоративной скидкой в размере 610 тыс. рублей в CARCADE

Компания CARCADE принимает заявки на финансирование кроссоверов GEELY: специальная программа предлагает корпоративную скидку в размере 610 тыс. рублей от стоимости автомобиля на различные комплектации модели KX11.

Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению. Российскому потребителю доступны три комплектации модели KX11 — Luxury 2.0T 8AT 4WD, Flagship 2.0T 8AT 4WD и Exclusive 2.0T 8AT 4WD. Исходя из запроса клиента, финансовые консультанты CARCADE помогут с подбором модели в подходящей модификации в любом регионе России. В рамках корпоративной программы также доступны и другие модели бренда, в том числе Emgrand SS11, Preface FS11 и Coolray SX11 A3. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами от CARCADE: Каско в рассрочку, возвратный лизинг, сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, регистрация ТС в ГИБДД.

Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде". Кроме того, автомобили марки GEELY доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок.

Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.