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ЖКХ и благоустройство Общество

Более 21 тысячи сотрудников "Т Плюс" из 16 регионов страны прошли обучение на базе Самарского учебно-курсового комбината

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждый третий сотрудник "Т Плюс" отучился на базе Самарского учебно-курсового комбината (Самарский УКК) в 2024 году. В частности, более 15 тысяч работников компании прошли обучение по обязательным учебным программам, ещё 6 тысяч энергетиков успешно выполнили тренажёрную подготовку на компьютерных симуляторах действующего энергетического оборудования.

Повышать качество подготовки персонала помогают новые тренажёры, поступающие на службу Самарского УКК. В минувшем году новинкой стал симулятор для оперативного персонала цехов автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП). Кроме того, в учебный процесс был включён 3D-тренажёр по выполнению безопасных приёмов работ на высоте.

Самарский учебно-курсовой комбинат является главным центром подготовки рабочих и специалистов "Т Плюс". Его эксперты проводят обучение по 196 программам. Среди основных направлений: охрана труда; промышленная безопасность; экологическая безопасность. Также организовано обучение по основным рабочим профессиям в сфере энергетики и проводятся курсы повышения квалификации специалистов по релейной защите и автоматике.

"Мы постоянно совершенствуем базу своих курсов и тестов, чтобы обеспечить высокое качество обучения энергетиков. Только за прошлый год по запросам профильных департаментов наши эксперты разработали 13 новых электронных курсов и комплекс тестов по 58 должностям в рамках проекта по кадровому резерву", — отметил директор Самарского УКК Иван Агриков.

Также на базе Самарского учебно-курсового комбината с прошлого года начали проводиться конкурсы профессионального мастерства. Так, были организованы состязания дежурных электромонтёров из филиалов "Т Плюс". Кроме того, комбинат принимал участие в организации других корпоративных профсоревнований и готовил участников к состязаниям федерального масштаба. В 2025 году планируется проведение конкурсов "Лучший сварщик", "Лучший химик-лаборант", "Лучший специалист по охране труда" и "Лучший дежурный электромонтёр".

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