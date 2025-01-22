Более 21 тысячи сотрудников "Т Плюс" из 16 регионов страны прошли обучение на базе Самарского учебно-курсового комбината

Каждый третий сотрудник "Т Плюс" отучился на базе Самарского учебно-курсового комбината (Самарский УКК) в 2024 году. В частности, более 15 тысяч работников компании прошли обучение по обязательным учебным программам, ещё 6 тысяч энергетиков успешно выполнили тренажёрную подготовку на компьютерных симуляторах действующего энергетического оборудования.
Повышать качество подготовки персонала помогают новые тренажёры, поступающие на службу Самарского УКК. В минувшем году новинкой стал симулятор для оперативного персонала цехов автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП). Кроме того, в учебный процесс был включён 3D-тренажёр по выполнению безопасных приёмов работ на высоте.
Самарский учебно-курсовой комбинат является главным центром подготовки рабочих и специалистов "Т Плюс". Его эксперты проводят обучение по 196 программам. Среди основных направлений: охрана труда; промышленная безопасность; экологическая безопасность. Также организовано обучение по основным рабочим профессиям в сфере энергетики и проводятся курсы повышения квалификации специалистов по релейной защите и автоматике.
"Мы постоянно совершенствуем базу своих курсов и тестов, чтобы обеспечить высокое качество обучения энергетиков. Только за прошлый год по запросам профильных департаментов наши эксперты разработали 13 новых электронных курсов и комплекс тестов по 58 должностям в рамках проекта по кадровому резерву", — отметил директор Самарского УКК Иван Агриков.
Также на базе Самарского учебно-курсового комбината с прошлого года начали проводиться конкурсы профессионального мастерства. Так, были организованы состязания дежурных электромонтёров из филиалов "Т Плюс". Кроме того, комбинат принимал участие в организации других корпоративных профсоревнований и готовил участников к состязаниям федерального масштаба. В 2025 году планируется проведение конкурсов "Лучший сварщик", "Лучший химик-лаборант", "Лучший специалист по охране труда" и "Лучший дежурный электромонтёр".
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?