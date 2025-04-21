Жителя Сызрани подозревают в убийстве приятеля

В Сызрани местный житель стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 20 апреля мужчина выпивал со знакомым. В какой-то момент мужчины поссорились, и сызранец избил и задушил приятеля.
Расследование продолжается, подозреваемого отправили под стражу.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы