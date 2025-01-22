В Самарской области разработают региональный стандарт транспортного обслуживания

В Самаре до конца 2025 года разработают Региональный стандарт транспортного обслуживания (РСТО). Об этом в среду, 22 января, на оперативном совещании правительства Самарской области сообщил глава областного минтранса Сергей Карпов.

Первоочередным вопросом повестки стала организация транспортного обслуживания населения. Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что один из основных видов транспорта для жителей Самарской области - автобусы. На них приходится около 40% от всех пассажирских перевозок, поэтому важно, чтобы они были доступными, безопасными и комфортными.

Сергей Карпов озвучил статистику межмуниципальных перевозок. По межмуниципальным перевозкам в реестре значатся 203 маршрута, однако на рейсы выходит транспорт лишь по 168 из них. На пригородных маршрутах из 131 маршрута в реестре не осуществляются 14, на междугородних из 72 не работает 21.

"Остальные маршруты, находящиеся в реестре, не обслуживаются перевозчиками. Данные маршруты (сейчас не работающие. - Прим. Волга Ньюс) были открыты по просьбе жителей, но перевозчики не заявляются на конкурсы, которые мы объявляем", - констатировал он.

В числе основных проблем министр транспорта и автомобильных дорог назвал отсутствие документов регионального планирования, отсутствие методики формирования маршрутной сети, открытие, изменение и закрытие маршрутов, осуществляемые без учета фактических показателей, которые определяли бы безопасность, доступность и комфортность перевозок.

В качестве примера он привел обстановку в Волжском и Ставропольском районах, где отсутствует транспортное сообщение осенью и зимой из-за снижения пассажиропотока. Кроме того, жители районов столкнулись с сокращением количества автобусов из-за нерентабельности перевозок, при том что пассажиропоток остался на прежнем уровне. Еще одна проблема - отток водителей с межмуниципальных маршрутов на муниципальные из-за разницы в зарплате.

"Требуется определение пассажиропотока, назначение "правильного" маршрута, то есть автобусов с "правильной" емкостью, нужны расчет экономики и синхронизация этих автобусных маршрутов с городским движением, чтобы житель пригорода мог доехать до городского транспорта, пересесть и добраться до нужного места. Сегодня эта работа сделана несистемно, в связи с чем расчеты этих маршрутов приводят к тому, что перевозчики считают их нерентабельными и не заявляются на конкурсы", - отметил Сергей Карпов.

Министр подчеркнул, что сейчас в стадии активной разработки находятся документы по транспортному планированию. Они, по его словам, будут готовы до конца 2025 года.

"Вместе с тем мы уже сейчас меняем подходы, связанные с назначением нового класса автобусов и маршрутов", - добавил он.

Сергей Крапов обозначил: первое, что нужно будет разработать в рамках создания документов транспортного планирования, - региональный стандарт транспортного обслуживания (РСТО), который будет устанавливать основные целевые показатели для транспорта и служить пятилетним стандартом доступности, комфортности и безопасности для транспортного обслуживания.

"Одним из основных параметров РСТО служит доступность общественного транспорта на востребованных населением маршрутах: мы определяем комфортные места остановок, их обустройство пересадочными узлами. Это и прозрачность самой перевозки, где ритмичность работы автобусов позволяет в минимальное время находиться в системе ожидания на том или ином пересадочном узле", - сказал он.

Министр подчеркнул, что разработка этих документов является основополагающей. Ее необходимо разработать до конца года, после чего нужно будет разрабатывать комплексные планы организации транспортного обслуживания населения, где перевозки будут синхронизированы с другими видами транспорта - железнодорожным, электрическим, водным.

"Мы разработаем комплексную схему организации дорожного движения, которая будет в том числе определять выделенные полосы, места, запрещающие парковку личного транспорта, места, где мы должны обеспечить приоритетность движения общественных маршрутов или привязку к транспортным пересадочным узлам", - заключил Сергей Карпов.

Вячеслав Федорищев оценил планы, назвав их концептуальными и понятными, а также поручил министерству транспорта в течение двух ближайших недель организовать для жителей пресс-конференцию. Планируется, что на ней будет озвучен отчет по маршрутам, в том числе, отмененным и минимизированным.

"Люди хотят знать, когда будет восстановлена справедливость, когда эти маршруты снова восстановятся, потому что они востребованы. В области есть потребность и в новых маршрутах - расскажите жителям, какие из них планируются в ближайшие годы. Такая информация нужна всем. Давайте договоримся, что вы дадите короткую и понятную информацию по всем маршрутам: 100 их или 200 - по всем подготовьте исчерпывающие ответы. И "нет" - это тоже ответ. Мы должны научиться иногда вместо чиновничьей белиберды отвечать "нет", если это нужно", - заключил губернатор.