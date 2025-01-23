Субсидия в размере 400 тыс. рублей на лизинг седельных тягачей FAW ORYX в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE принимает заявки на финансирование тягачей марки FAW. В рамках предложения предоставляется скидка в размере 400 000 рублей на лизинг определённых моделей.

Специальная программа позволяет клиентам CARCADE приобрести популярные модели седельных тягачей с использованием корпоративной скидки-субсидии. Так, выгода распространяется на модели ORYX с колёсной формулой 4×2 2024 года выпуска и 6×4 2023 года выпуска. Скидка будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Предложение действует на договоры, заключенные до 28 февраля 2025 года.

FAW ORYX успешно применяются в условиях российского климата благодаря своей надёжности. ORYX 4×2 — тягач с просторной кабиной, предназначенный для магистральных перевозок груза. Одна ведущая ось обеспечивает высокую манёвренность и экономичность, а мощный двигатель — высокую производительность и надежность транспортного средства. ORYX 6×4 — тягач с двумя ведущими осями. Грузовик отличается высокой мощностью и повышенной проходимостью, а межколёсная и межосевая блокировки позволяют эксплуатировать технику в тяжёлых дорожных и климатических условиях.

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 84 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в Гостехнадзоре, программами круглосуточной автопомощи на дороге.

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.