Два производителя мефедрона получили в Самаре по 15 лет "строгача"

Самарский областной суд вынес приговор 28-летним Ярославу Ухову и Евгению Андрееву, которых обвиняли в производстве наркотиков. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

В феврале 2024 г. мужчин задержали с поличным в "Лаборатории". Правоохранители изъяли более 1 кг мефедрона, а также лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры.

Суд приговорил обоих обвиняемых к 15 годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.