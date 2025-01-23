Два производителя мефедрона получили в Самаре по 15 лет "строгача"

Самарский областной суд вынес приговор 28-летним Ярославу Ухову и Евгению Андрееву, которых обвиняли в производстве наркотиков. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.
В феврале 2024 г. мужчин задержали с поличным в "Лаборатории". Правоохранители изъяли более 1 кг мефедрона, а также лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры.
Суд приговорил обоих обвиняемых к 15 годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.
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