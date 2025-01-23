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Музыка Культура

В Тольяттинской филармонии выступит скрипач Равиль Ислямов

ТОЛЬЯТТИ. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 26 января, в рамках программы Министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны" в Тольяттинской филармонию пройдет концерт (0+) скрипача Равиля Ислямова.

В тольяттинском концерте он вместе с Симфоническим оркестром филармонии под управлением Игоря Мокерова исполнит произведения Н. Паганини и Й. Брамса.

Среди достижений музыканта серебряная медаль XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского (Москва, Санкт-Петербург). Также Равиль Ислямов — обладатель I премии III Всероссийского музыкального конкурса (Москва), XVII Молодежных Дельфийских игр России (Владивосток), победитель  III Международного конкурса скрипачей им. Леопольда Ауэра (Санкт-Петербург), Гран-при XII Международного конкурса скрипачей им. Бетховена (Австрия).

"Каждый человек, участвуя в конкурсе или соревнованиях, стремится завоевать высшую награду: золотую медаль, первое место, — рассказывает скрипач. — Но для меня одним из важнейших устремлений на конкурсе Чайковского было найти отклик у публики своей игрой. В конкурсах, как и в соревнованиях, всё-таки, преобладает спортивная составляющая, которая оценивается членами жюри в большей степени. Люди же хотят слышать в исполнении искренность, красоту. И очень часто мнения аудитории и жюри не совпадают. Особенно это заметно, как ни странно, в спортивных соревнованиях. У всех на слуху такие имена как Денис Аблязин, Василий Мизинин, сёстры Аверины, Алексей Немов. В этом отношении для меня очень хорошей школой закалки были детские и юношеские конкурсы, где призовые места ещё не влияют на твою профессиональную карьеру, но очень важно почувствовать зрителя, постараться заслужить его доверие своей игрой. Исходя из этого при выборе программы конкурса и во время исполнения на нем, высший приоритет для меня имела аудитория, для которой я играл. Да и после конкурса моя музыкальная жизнь не закончилась и люди каждый раз продолжают "голосовать ногами", когда приходят и даже прилетают из других городов на мои концерты. За что я им очень благодарен".

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