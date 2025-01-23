НОВИКОМ поможет развитию малого и среднего бизнеса в Иркутской области

Дочерний банк Госкорпорации Ростех подписал соглашение о депозитных операциях с Центром "Мой бизнес" Иркутской области. Это позволит предоставить дополнительные финансовые инструменты малому и среднему бизнесу в регионе.

В январе банк выиграл аукцион на размещение в течение трех месяцев на депозите временно свободных денежных средств Центра в размере около 300 млн рублей. Благодаря этому организация сможет эффективнее использовать финансовые ресурсы.

"Мы уделяем большое внимание работе с малым и средним бизнесом. НОВИКОМ обладает глубокой экспертизой и компетенциями в этой сфере. Наше сотрудничество с Центром "Мой бизнес" в Иркутской области позволит оказывать гарантийную поддержку для привлечения финансирования малым и средним бизнесом. Это входит в стратегию НОВИКОМа по всесторонней поддержке российских предпринимателей и поможет в реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", — отметила управляющий офиса банка в Иркутске Светлана Дмитриева.

Центр "Мой бизнес" помогает предпринимателям Иркутской области организовать и развивать своё дело. Представители бизнеса могут получить здесь необходимые консультации о ведении предпринимательской деятельности, информацию о государственных мерах поддержки, условиях получения кредита под поручительство фонда или иные отраслевые услуги.

"Актуальность кредитно-гарантийного механизма в Приангарье остаётся высокой. Поиск льготного финансирования, подбор государственных программ кредитования, предоставление поручительства фонда при отсутствии своего ликвидного имущества в качестве залогового обеспечения — все эти меры поддержки нужны предпринимателям региона", — рассказала директор Центра "Мой бизнес" Диляра Окладникова.