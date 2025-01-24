В Клиниках СамГМУ провели первую аллогенную трансплантацию пациентке с лейкозом

Специалисты Клиник Самарского государственного медицинского университета впервые провели аллогенную трансплантацию от родственного полностью совместимого донора пациентке с тяжелым заболеванием системы крови - хроническим миелоидным лейкозом.

"По сути, аллогенная трансплантация была единственным шансом нашей пациентки. Пациентка 35 лет жила благополучно, а в этом возрасте ей диагностировали болезнь. Заболевание безуспешно лечили в течение пяти лет, но оно продолжило прогрессировать, так как предыдущие протоколы лечения ей не подходили", - комментирует врач-гематолог Клиник СамГМУ Тарас Гриценко.

Проведение аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (аллоТГСК) стало кардинально новым шагом к лечению лейкоза. Это пересадка стволовых клеток от здорового донора, который может быть родственником или не родственником пациента.

"Сегодня такой блок трансплантации имеют единичные медицинские центры. В Приволжском федеральном округе он есть только в Клиниках СамГМУ", - отмечает заведующий кафедрой и клиникой госпитальной терапии с курсом поликлинической терапии и трансфузиологии, проректор по научной и инновационной работе СамГМУ, врач-гематолог Игорь Давыдкин.

Возможности комплекса чистых помещений позволили Клиникам СамГМУ стать центром федерального уровня по комплексному лечению заболеваний онкогематологического профиля, наряду с ведущими центрами Москвы и Санкт-Петербурга.