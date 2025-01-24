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Дорожное строительство Транспорт и связь

На одной из трасс Самарской области откроют автоматический пункт весогабаритного контроля

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 31 января в Самарской области запустят работу автоматического пункта весогабаритного контроля (АПВГК), расположенного на 7+640 км региональной автодороги Обход с. Красный Яр.

Комплекс АПВГК был установлен в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и предназначен для измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств — общей массы, осевых нагрузок и габаритов.

Все измерения АПВГК производит в автоматическом режиме без снижения скорости движения транспортного потока. Максимально допустимая величина нормативной нагрузки на ось транспортного средства для указанного участка автомобильной дороги составляет 10 тонн.

В случае фиксации комплексом завышения допустимых параметров Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен штраф на собственника транспортного средства в размере от 300 до 600 тыс. рублей.

"Обход села Красный Яр протяженностью соединяет две трассы федерального значения и пользуется большой популярностью у транзитного большегрузного транспорта. Суточная интенсивность движения по дороге составляет 2,3 тыс. автомобилей в сутки. Установка пункта весогабаритного контроля позволит обеспечить сохранность автомобильной дороги", — отмечает руководитель управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог минтранса Самарской области Александр Данилов.

Работа по развитию дорожной сети будет продолжена в рамках нового национального проекта "Инфрастуктура для жизни".

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Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

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