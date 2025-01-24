На одной из трасс Самарской области откроют автоматический пункт весогабаритного контроля

С 31 января в Самарской области запустят работу автоматического пункта весогабаритного контроля (АПВГК), расположенного на 7+640 км региональной автодороги Обход с. Красный Яр.
Комплекс АПВГК был установлен в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и предназначен для измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств — общей массы, осевых нагрузок и габаритов.
Все измерения АПВГК производит в автоматическом режиме без снижения скорости движения транспортного потока. Максимально допустимая величина нормативной нагрузки на ось транспортного средства для указанного участка автомобильной дороги составляет 10 тонн.
В случае фиксации комплексом завышения допустимых параметров Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен штраф на собственника транспортного средства в размере от 300 до 600 тыс. рублей.
"Обход села Красный Яр протяженностью соединяет две трассы федерального значения и пользуется большой популярностью у транзитного большегрузного транспорта. Суточная интенсивность движения по дороге составляет 2,3 тыс. автомобилей в сутки. Установка пункта весогабаритного контроля позволит обеспечить сохранность автомобильной дороги", — отмечает руководитель управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог минтранса Самарской области Александр Данилов.
Работа по развитию дорожной сети будет продолжена в рамках нового национального проекта "Инфрастуктура для жизни".
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.