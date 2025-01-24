ВТБ: спрос на детские карты в 2024 году вырос втрое

По данным ВТБ, в 2024 году интерес клиентов к детским картам заметно вырос: их выдачи ежемесячно увеличивались в среднем в 1,5-2 раза. Всего в прошлом году банк выдал более 400 тыс. детских карт, что в 3 раза превышает показатели 2023 года.

Сумма покупок по детским картам ВТБ в 2024 году составила 10 млрд рублей, что вдвое больше показателей 2023 года. В среднем пользователи ежемесячно тратят около 4 тыс. рублей с детских карт — по сравнению с прошлым годом сумма практически не изменилась. Наибольшая часть затрат клиентов пришлась на следующие категории:

"Супермаркеты" — 3,9 млрд рублей;

"Рестораны и кафе" — 1,4 млрд рублей;

"Товары для дома" — 1,1 млрд рублей;

"Транспорт" — 762 млн рублей;

"Медицина, здоровье и красота" — 721 млн рублей.

Среди наиболее популярных категорий по количеству оплат также лидирует категория "Супермаркеты" — по ней совершено более 17 млн операций. Далее идет "Транспорт" (5,4 млн транзакций), "Рестораны и кафе" (5,3 млн транзакций), "Товары для дома" (2,2 млн транзакций) и "Развлечения, хобби" (1,1 млн транзакций). По сравнению с 2023 годом количество транзакций по этим категориям увеличилось в среднем в полтора раза.

"Времена, когда детям давали небольшую сумму наличных, давно прошли. Дети стали полноправными клиентами банков, и теперь они самостоятельно оплачивают покупки, откладывают деньги и получают кешбэк. Наша задача — предоставить им удобные и безопасные сервисы для развития финансовой грамотности и ежедневных оплат. Мы видим, что интерес к детским картам растет с каждым месяцем, ведь такие специализированные карты помогают родителям научить детей грамотно распоряжаться деньгами, а детям — почувствовать себя самостоятельными и ответственными", — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Детскую карту ВТБ можно оформить для ребенка с 6 лет. Родители могут ставить лимиты на траты, настроить список получателей кодов для оплаты в интернете, получать уведомления об операциях и контролировать расходы в мобильном приложении банка. Ребенок, как и взрослый, может выбирать категории и получать кешбэк за покупки, делать переводы и следить за своими тратами. Этот инструмент помогает привить ребенку финансовую грамотность и обеспечить безопасность при совершении покупок.