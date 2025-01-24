В Тольятти прокуратура проверяет информацию о падении ребенка в открытый колодец

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Прокуратура Автозаводского района проводит проверку информации о падении ребенка в открытый канализационный колодец. Публикации о происшествии появились в социальных сетях, сообщает облпрокуратура.