В Тольятти прокуратура проверяет информацию о падении ребенка в открытый колодец

Прокуратура Автозаводского района проводит проверку информации о падении ребенка в открытый канализационный колодец. Публикации о происшествии появились в социальных сетях, сообщает облпрокуратура.
По предварительной информации в медицинские учреждения ребенок экстренно не поступал.
Прокуратурой района организованна проверка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при содержании сетей коммуникации.
"По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц", - отмечают в прокуратуре Самарской области.
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