Ландшафтный дизайнер из Самары нарвался на мошенников, пытаясь обновить резюме

В Самаре возбудили уголовное дело по факту интернет-мошенничества, жертвой которого стал 33-летний местный житель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчина хотел воспользоваться услугами специалиста для обновления своего резюме. По отзывам на сайте в интернете он нашел, как ему казалось, подходящего человека и написал ему в мессенджере. "Специалист" ответил, что можно не только обновить резюме, но у получить новый проект. Потерпевший заинтересовался и перешел по присланной ссылке. После этого на его телефон установилось стороннее приложение. Пока мужчина пытался его удалить, с его счета списали 30 тыс. рублей.