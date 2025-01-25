Ландшафтный дизайнер из Самары нарвался на мошенников, пытаясь обновить резюме

В Самаре возбудили уголовное дело по факту интернет-мошенничества, жертвой которого стал 33-летний местный житель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчина хотел воспользоваться услугами специалиста для обновления своего резюме. По отзывам на сайте в интернете он нашел, как ему казалось, подходящего человека и написал ему в мессенджере. "Специалист" ответил, что можно не только обновить резюме, но у получить новый проект. Потерпевший заинтересовался и перешел по присланной ссылке. После этого на его телефон установилось стороннее приложение. Пока мужчина пытался его удалить, с его счета списали 30 тыс. рублей.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?