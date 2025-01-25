Владислав Коновалов: "Ждем что-то от резерва, скамейки, какую-то энергию, но проваливаемся"

После поражения от "Зенита" (73:106) главный тренер "Самары" Владислав Коновалов подвел итоги встречи, а также поделился, делала ли команда акцент на Алексея Шведа и Окаро Уайта при подготовке к матчу.

"Совсем недавно была игра с "Зенитом" 8 января, поэтому попытались провести работу над ошибками, быть более агрессивными на пик-н-роллах, в проходах. Сделали акцент на защиту против Карасева и Воронцевича, но мы дали им слишком много свободных бросков, особенно Карасеву: один-два броска — и опытный игрок почувствовал ритм, он не прощает ошибок и плохих действий в защите. Много промахов из-под кольца, свободные атаки, простые мячи — упускаем инициативу, не успеваем вернуться назад и выстроить защиту, позволяя "Зениту" набирать легкие очки и уходить в отрыв. Ну и третья четверть… Работаем над этим постоянно на тренировках, меняем ритм, чтобы проводить третью четверть более агрессивно. Но она никак у нас не получается. Мы выставляем сильнейший состав, выходим после отдыха, но у нас нет ресурса, ждем что-то от резерва, скамейки, какую-то энергию, но проваливаемся", — отметил тренер самарцев.

Также Владислав Николаевич поделился, делала ли команда акцент на Алексея Шведа и Окаро Уайта при подготовке к матчу: "Только Шведа ждали Окаро, Уайт по техническим причинам не мог появиться здесь. А про Шведа было ясно до игры, что сегодня его не будет. Но и без этих игроков у "Зенита" — атлетичная команда с хорошим подбором исполнителей и глубиной скамейки", — подытожил Коновалов.