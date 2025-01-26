В Самаре 14-летняя девочка решила перейти дорогу в неположенном месте и попала под машину

В субботу, 25 января, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 9:42 21-летний водитель Datsun on-DO ехал по ул. Нагорной. В районе дома № 129 он выехал на встречную полосу и сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

Девочка пострадала, но госпитализация не потребовалась.