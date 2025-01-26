Молодая мама из Самары лишилась денег, пытаясь подзаработать

В Самаре 27-летняя молодая мама стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщине в мессенджере сообщение от неизвестного о том, что ей открыли доступ к инвестиционным проектам. Потерпевшая была в отпуске по уходу за ребенком, поэтому подумала, что лишние деньги не помешают, и согласилась. После этого ей позвонили. Собеседник сказал, что ее персональный рабочий счет уже сформирован и нужно внести на него 50 тыс. рублей. Самарчанка так и сделала. Через несколько дней ее попросили оплатить комиссию 75 тыс. руб., чтобы забрать заработанные деньги. Женщина так и сделала, однако никакого дохода не получила, а собеседник перестал выходить на связь.