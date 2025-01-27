Юлия Косенко получила рекомендацию на пост председателя Ленинского районного суда

В Самарском областном суде квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить на должность председателя Ленинского районного суда Самары Юлию Косенко.

Напомним, в июне 2024 года квалификационная коллегия судей Самарской области объявила об открытии вакансии председателя Ленинского районного суда.

Юлия Косенко занимает этот пост с 2005 года.