Юлия Косенко получила рекомендацию на пост председателя Ленинского районного суда

В Самарском областном суде квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить на должность председателя Ленинского районного суда Самары Юлию Косенко.
Напомним, в июне 2024 года квалификационная коллегия судей Самарской области объявила об открытии вакансии председателя Ленинского районного суда.
Юлия Косенко занимает этот пост с 2005 года.
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Знаково но противно...