В микрорайоне Южный город планируется построить новую школу

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы Волжского района Александром Шарковым. Обсуждались текущие проблемы муниципалитета и планы развития территории.

Александр Шарков - ветеран СВО и бывший депутат Тольяттинской городской думы, участник региональной кадровой программы "Школа героев". В конце декабря прошлого года губернатор Вячеслав Федорищев рекомендовал его на должность главы Волжского района.

"Месяц прошел с того момента, как я предложил вам поработать исполняющим обязанности главы Волжского района. Достаточно серьезные задачи были поставлены. Они исходят от требований и наказов жителей, - сказал Вячеслав Федорищев. - Территория района очень большая, разная. Там и предпринимательство, и вопросы поселка Рощинский. Очень непростая задача - все это вместе вести системно и цельно. Тем не менее я знаю (вы мне докладывали), что есть уже не только планы - предпринимаются конкретные действия. Хотел узнать, как дела, какая помощь от нас, от региона нужна".

Александр Шарков доложил главе региона о ключевых проблемах Волжского района и планах их решения.

"Спасибо за оказанное доверие. Принял командование Волжским районом без раскачки, не делал себе никаких скидок, сразу начал вникать и решать проблемы. Бюджет на 2025 год у нас капиталоемкий, все запланированные мероприятия имеют бюджетную обеспеченность", - сообщил руководитель муниципалитета.

Как отметил и.о.главы Волжского района, в ближайшее время большое внимание будет уделено решению проблем коммунальной инфраструктуры, которая требует модернизации.

"Район очень обширный. Множество сетей, которые проходят по разным направлениям, изношены (в частности, водоснабжение). Уже наметили, как будем вести замену труб, - рассказывал Александр Шарков. - На 2025 год у нас есть проект модернизации коммунальной инфраструктуры стоимостью 862 миллиона рублей. Отработаем, поставленная задача будет выполнена".

Руководитель района подчеркнул, что полное обновление коммунальной инфраструктуры потребует времени и средств, поэтому важно быть готовыми к возможным авариям, грамотно и оперативно реагировать при возникновении подобных инцидентов.

"В мой первый рабочий день прорвало трубу в селе Дубовый Умет, порядка семи тысяч человек временно остались без воды. Выяснилось, что система реакции на такие проблемы не идеальна. Пришлось приехать лично, пригласить главу поселения, выстроить системную работу: подвоз воды, оповещение жителей, помощь пожилым жителям. Ту же практику ввели в каждое поселение района, сейчас система у нас настроена", - доложил главе региона Александр Шарков.

Один из важных инфраструктурных проектов, реализуемых в Волжском районе, - строительство первой очереди дороги от микрорайона Южный город до федеральной трассы М-5 (подъезд к Оренбургу). В перспективе она выйдет на улицы Утевскую и Земскую.

"Строительство дороги планировалось закончить в 2024 году, но из-за несвоевременного перенесения сетей компанией СВГК у нас сдвинулись сроки. Лично встречался с подрядчиком. Задачу реализуем", - сказал Александр Шарков.

В планах развития быстрорастущего микрорайона - строительство новой школы на 1500 мест.

Южный город - самое большое поселение Волжского района. Официально зарегистрировано 30 тысяч человек, фактически проживает 50 тысяч человек. Идет очень активная застройка. Приезжают молодые семьи, растят детей. Сейчас у нас там три корпуса школы, в которых учится порядка семи тысяч детей, - отметил Александр Шарков. - Мы с главой поселения и директором школы понимаем, что нам в ближайшие год-два требуется новая школа на 1500 мест. Место уже определили, оно закладывалось изначально. Будем проектировать, работать, чтобы в ближайшие годы новая школа в Южном городе появилась, микрорайон был обеспечен социальной инфраструктурой".

Вячеслав Федорищев обратил внимание и.о. руководителя Волжского района на необходимость опираться в своей работе на правительство Самарской области и мнение жителей.

"С министерством финансов очень внимательно прорабатывайте все капитальные расходы с точки зрения их целесообразности и экономической эффективности. И, конечно, не забывайте общаться с жителями, - подчеркнул губернатор. - То, что вы сейчас докладываете, безусловно, очень важно. Видно, что это проблематика текущего дня, влияющая на всех жителей. На территориях с большим количеством проблем собирайте актовые залы, разговаривайте. Есть отраслевые вещи. Минимум раз в неделю заходите в больницы и поликлиники (так, чтобы не мешать врачебному процессу). Общайтесь с врачами, пациентами. Узнавайте, с чем они приходят, какую помощь они получают".

Отдельно губернатор и и.о. главы Волжского района обсудили вопросы развития села Рождествено и поселка Рощинский.