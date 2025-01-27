Студенты сегодня – инженеры завтра: НОВИКОМ инвестирует в образование

При поддержке дочернего банка Госкорпорации Ростех прошел праздник студенчества в подмосковном наукограде Фрязино. Благодаря содействию НОВИКОМа здесь, возле спортивной школы "Олимп", был открыт каток, где и состоялось торжество.

На мероприятии выступили заместитель главы городского округа Юлия Шувалова и председатель совета депутатов Елена Романова. С приветственным словом к студентам обратилась управляющая офисом банка НОВИКОМ в г. Фрязино Наталия Шпилевская.

"Мы прекрасно осознаем, что сегодняшние студенты — это завтрашние инженеры, которые будут создавать новые технологии и укреплять российскую промышленность", — подчеркнула Наталия Шпилевская.

НОВИКОМ, как банк российских инженеров, уделяет большое внимание поддержке технического образования в России и системно сотрудничает с ведущими вузами страны.

В 2024 году на ПМЭФ НОВИКОМ подписал соглашение о сотрудничестве с МГТУ им. Н. Э. Баумана. В его рамках уже реализован ряд инициатив, включая хардатон "Инженерный вызов", где студенты разработали роботов для поиска дефектов в строительных сооружениях, и медиахакатон, на котором участники создали видео на тему "Портрет современного российского инженера". Также при участии банка Ростеха в вузе прошли "Посвящение в инженеры", конкурс "Студент года" и итоговое праздничное мероприятие "Зачетный Новый год".

В рамках партнерства банк оказывает содействие развитию научно-учебного комплекса "Энергомашиностроение" МГТУ им. Н. Э. Баумана. НОВИКОМ предоставил средства на приобретение мультимедийного оборудования для создания копии виртуального музея АО "ОДК-Авиадвигатель". Проект реализуется в рамках образовательной программы "Крылья Ростеха".

Помимо этого, банк стал официальным представителем университета на Кубе, что способствует поступлению в легендарный вуз большего числа граждан дружественной страны.

Также в прошлом году НОВИКОМ выступил партнером Национальной технологической олимпиады (НТО) — самого масштабного в России инженерного соревнования для технологически ориентированных школьников и студентов. Проекты победителей, посвящённые беспилотным технологиям, получили финансовую поддержку банка в виде сертификатов на образование номиналом до 250 тысяч рублей.

Начиная с 2019 года банк Ростеха выступает официальным партнером Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего". В 2024 году НОВИКОМ организовал для участников форума лекции по кибербезопасности и постквантовой криптографии. Специальная номинация форума "Инженерный авангард", учреждённая банком, была вручена инженеру Анне Петровой из АО "Концерн Созвездие" (входит в ВРО СоюзМаш) за разработку в составе авторского коллектива биодинамического светильника с функцией дезинфекции.

В банке уверены, что сотрудничество с вузами и поддержка молодых инженеров являются инвестицией в будущее российской промышленности. Такие проекты помогают формировать поколение профессионалов и новаторов, готовых решать задачи технологического суверенитета и укреплять экономическую мощь страны.