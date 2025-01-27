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Суды Происшествия

Директора самарской УК отправили в колонию за мошенничество с деньгами жильцов

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор директору ООО "ЭСКО "Энергокомплекс", обвиненному в мошенничестве и присвоении вверенного имущества. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С июня 2016 г. по сентябрь 2017 г. руководитель УК подписал акты о приемке работ по текущему ремонту дома на сумму свыше 250 тыс. рублей. При этом в бумагах была указана недостоверная информация, а деньги собственников помещений обвиняемый присвоил.

Кроме того, с 1 мая 2016 г. по 30 июня 2021 г. он несколько раз перевел деньги, полученные от жильцов дома за оплату коммунальных услуг (всего более 4 млн рублей), на подконтрольный ему счет.

Суд назначил фигуранту три года лишения свободы в колонии общего режима.

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