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Суды Происшествия

В суд передано дело о взятках высокопоставленного снабженца МВД

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении начальника ФКУ "Приволжское окружное управление материально — технического снабжения МВД России", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), и бывшего начальника отдела вещевого снабжения указанного учреждения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Напомним, оба силовика были задержаны летом прошлого года. Их подозревают в получении от представителя коммерческой фирмы более 2 млн руб. "за общее покровительство" при заключении госконтрактов на пошив одежды, а также за содействие в приемке готовой продукции.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 

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