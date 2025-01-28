В суд передано дело о взятках высокопоставленного снабженца МВД

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении начальника ФКУ "Приволжское окружное управление материально — технического снабжения МВД России", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), и бывшего начальника отдела вещевого снабжения указанного учреждения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Напомним, оба силовика были задержаны летом прошлого года. Их подозревают в получении от представителя коммерческой фирмы более 2 млн руб. "за общее покровительство" при заключении госконтрактов на пошив одежды, а также за содействие в приемке готовой продукции.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.