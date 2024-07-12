16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре задержали высокопоставленного снабженца МВД Портили смартфоны и сдавали по гарантии: двух самарцев обвиняют в мошенничестве В Похвистнево сотрудник пенсионного фонда за взятки прибавляла жителям пенсии Директор самарского ООО не выплатил сотрудникам зарплаты на 1,8 млн рублей Появились подробности задержания ФСБ экс-начальника из Росгвардии Сергея Кузнецова

Преступления Происшествия

В Самаре задержали высокопоставленного снабженца МВД

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 160
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении начальника ФКУ "Приволжское окружное управление материально-технического снабжения МВД России". Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Его задержали 3 июля 2024 г. сотрудники УФСБ России по Самарской области при получении денег от подчиненного. Самого подчиненного задержали чуть раньше — 28 июня.

По версии следствия, с 2019 по 2024 г. подозреваемый через посредника — начальника отдела вещевого снабжения, получил от представителя коммерческой фирмы более 2 млн руб. за общее покровительство при заключении госконтрактов на пошив одежды, а также за содействие в приемке готовой продукции.

Уголовные дела возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Начальника учреждения отправили под стражу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4