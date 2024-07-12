В Самаре задержали высокопоставленного снабженца МВД

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении начальника ФКУ "Приволжское окружное управление материально-технического снабжения МВД России". Об этом сообщает региональное СУ СК.

Его задержали 3 июля 2024 г. сотрудники УФСБ России по Самарской области при получении денег от подчиненного. Самого подчиненного задержали чуть раньше — 28 июня.

По версии следствия, с 2019 по 2024 г. подозреваемый через посредника — начальника отдела вещевого снабжения, получил от представителя коммерческой фирмы более 2 млн руб. за общее покровительство при заключении госконтрактов на пошив одежды, а также за содействие в приемке готовой продукции.

Уголовные дела возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Начальника учреждения отправили под стражу.