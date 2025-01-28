Самара, Ульяновск и Казань могут быть объединены кольцевой железной дорогой

Глава Ульяновской области Алексей Русских обсудил с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым проект создания скоростной магистрали совместно с РЖД, согласно которому города Ульяновск, Димитровград, Самару и Казань планируют связать скоростным поездом, пишет samara.kp.ru.
Эта магистраль объединит Ульяновскую, Самарскую области и Татарстан и включена в стратегию развития железных дорог до 2036 года.
Как отметил губернатор, обсуждаемым проектом предполагается не линейное, а кольцевое соединение регионов.
"С главой Татарстана Миннихановым обсудили новую железнодорожную магистраль Самара — Тольятти — Димитровград — Ульяновск — Буинск — Казань", - цитирует издание губернатора Ульяновской области.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.