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Транспорт Транспорт и связь

Самара, Ульяновск и Казань могут быть объединены кольцевой железной дорогой

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Глава Ульяновской области Алексей Русских обсудил с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым проект создания скоростной магистрали совместно с РЖД, согласно которому города Ульяновск, Димитровград, Самару и Казань планируют связать скоростным поездом, пишет samara.kp.ru.

Эта магистраль объединит Ульяновскую, Самарскую области и Татарстан и включена в стратегию развития железных дорог до 2036 года.

Как отметил губернатор, обсуждаемым проектом предполагается не линейное, а кольцевое соединение регионов.

"С главой Татарстана Миннихановым обсудили новую железнодорожную магистраль Самара — Тольятти — Димитровград — Ульяновск — Буинск — Казань", - цитирует издание губернатора Ульяновской области. 

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