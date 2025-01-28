Специальное предложение на лизинг грузовиков ХАНТ в CARCADE

Компания CARCADE совместно с ООО "Трак Моторс" запустили специальную программу финансирования грузовых автомобилей марки ХАНТ. Акция действует на договоры, заключенные до конца марта 2025 года.

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE могут приобрести сортиментовозы различных модификаций с использованием корпоративной скидки до 1,4 млн. рублей. Привилегия действует на модели ХАНТ-64820Х, ХАНТ-648200 и ХАНТ-8051ВОХ. Акция распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра специальной программы. Выгода по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приводит к его снижению. Подробные условия программы и матрицу скидок уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как возвратный лизинг, регистрация ТС в Гостехнадзоре, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором транспорта обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.