Оплата "улыбкой": в самарском метро проезд теперь можно оплатить по биометрии

Сбер запустил оплату проезда в метро с использованием биометрических данных: теперь достаточно просто улыбнуться, чтобы пройти через турникет. "Оплата улыбкой" доступна на всех 10 станциях метро и может использоваться клиентами любых банков. Официальное открытие этого сервиса состоялось 28 января на станции метро "Алабинская".

В вестибюлях всех десяти станций самарского метрополитена Сбер установил биометрические терминалы для оплаты. Оплачивать проезд таким способом выходит быстро, удобно и безопасно. Опция доступна жителям и гостям города вне зависимости от того, клиентами какого банка они являются.

Оплатить поездку можно почти мгновенно: пассажирам больше не требуется иметь при себе наличные, банковскую карту или мобильный телефон - необходимо лишь выбрать на экране терминала опцию "Оплата улыбкой" и взглянуть в камеру.

Биометрические терминалы Сбера способны распознать индивидуальные физиологические характеристики человеческого лица. Когда вы направляете взгляд на камеру, система сканирует лицо и преобразует его особенности в уникальный код. На основе этого кода биометрическая платформа подтверждает вашу идентификацию, что позволяет открыть турникет.

Биометрия дополняет уже имеющиеся способы оплаты проезда, предоставляя пассажирам возможность выбрать наиболее удобный вариант прохода через турникет.

Кроме того, эта технология позволит сэкономить: пассажиры, которые решат воспользоваться оплатой по биометрическим данным до 15 апреля 2025 года, смогут получить скидку. Так, цена проезда в метро вместо 37 рублей составит всего 27 рублей, то есть на 10 рублей дешевле.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Наш сервис "Оплата улыбкой" уже стал популярным способом оплаты покупок, потому что это очень удобно и безопасно. При этом Самарская область является самым "улыбчивым" регионом Поволжья. Биотерминалы установлены более чем в 70% торговых точкек области, и только в прошлом году жители и гости региона "улыбнулись" более полумиллиона раз, совершая покупки. Биометрические сервисы оплаты работают с точностью распознавания 99,999%, причем на точность не повлияют изменения во внешности человека (например, борода, очки или шапка). Теперь технология стала доступна и пассажирам метрополитена, мы надеемся, что сервис сделает передвижение по городу еще комфортнее".

Михаил Смирнов, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области:

"Сбер, лидер банковского рынка и IT-сектора, приучил нас к целому ряду удобных и комфортных цифровых сервисов, которые уже давно вошли в нашу повседневную жизнь и стали для нас естественными. При этом все они безопасны и надежны, и мы с удовольствием ими пользуемся. Сегодня в самарском метрополитене внедрена технология оплаты с помощью улыбки, что, безусловно, удобно жителям и гостям Самарской области и города Самары. Все, что делает жизнь комфортнее, мы со стороны правительства Самарской области, конечно, будем активно поддерживать. Я хотел бы выразить благодарность Сберу за активное партнерское взаимодействие, которое мы очень ценим и намерены развивать на многих уровнях".

В тестовом режиме сервис оплаты с биометрическими технологиями запустили в метрополитене Самары в декабре 2024 года. За этот период как туристы, так и местные жители оплатили проезд с помощью улыбки более 2,5 тысячи раз.

Клиенты Сбера могут настроить функцию оплаты с помощью улыбки в приложении СберБанк Онлайн. Для этого достаточно воспользоваться поиском или попросить виртуального ассистента активировать "Оплату улыбкой". После этого необходимо следовать инструкциям для подключения услуги и выбора банковской карты.

Клиентам других банков необходимо сдать биометрию, авторизоваться через систему Сбер ID, выбрать карту любимого банка для оплаты и установить код безопасности, который может понадобиться для подтверждения транзакций. Все эти действия доступны в личном кабинете Сбер ID. Для подключения данной услуги необходимо, чтобы пользователь был старше 18 лет.

Иван Носков, глава города Самары:

"Оплата проезда в метро с помощью биометрии - это дополнение к уже существующим способам оплаты, которое позволяет не пользоваться наличными, картами или смартфонами - достаточно будет просто взглянуть в камеру. Новая система существенно ускорит проход на перрон. Безбилетников у нас нет, все самарцы законопослушны и оплачивают проезд. Уверен, это не последний проект Самары, реализуемый совместно со Сбером. У Самары в рамках программы подготовки к 450-летию будет много мероприятий, где нам пригодятся сильные и надежные партнеры".

Клиенты Сбера, использующие "оплату улыбкой", продолжают накапливать бонусы Спасибо, а пользователи других банков по-прежнему будут получать кешбэк и все привилегии.

Сервис "Оплата улыбкой" был запущен Сбером летом 2023 года, и его популярность постоянно растет. Банк уже установил свыше одного миллиона биотерминалов в различных торговых точках, ресторанах и других заведениях, в Самарской области - более 22 тысяч устройств.