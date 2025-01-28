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Владимир Путин посетил АвтоВАЗ

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вячеслав Федорищев и Максим Соколов представили президенту РФ Владимиру Путину предсерийный автомобиль "Лада Искра".

Фото: пресс-служба кремля

Во вторник, 28 января, в Самарскую область с рабочим визитом прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства посетил АвтоВАЗ в Тольятти.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент АвтоВАЗа Максим Соколов представили Владимиру Путину новинку тольяттинского автозавода - предсерийный автомобиль "Лада Искра", старт производства которого намечен на первое полугодие 2025 года. Lada Iskra - семейство автомобилей сегмента B на локализованной платформе.

Среди других перспективных моделей автомобилей тольяттинского завода президент осмотрел городской кроссовер "Б+ кросс" и полноприводный электромобиль "е-Нива".

Владимиру Путину представили текущие результаты работы и планы развития завода. В 2024 г. выпуск автомобилей был увеличен на 40% - до 525,5 тыс. единиц, а объемы производства машин стали рекордными за последние 10 лет. Локализация превысила в среднем 95%.

Президент пообщался с коллективом АвтоВАЗа. Обсудили продолжение строительства тольяттинской набережной и развитие автомобильной столицы России, региональные дороги, строительство школ и многое другое.

"Смотрю, вы развиваете завод-то. Здорово. Все предрекали кончину АвтоВАЗу, но ничего не получилось. Не дождутся! И развитие хорошее, производительность труда увеличивается, количество выпускаемых машин увеличивается. И модели все лучше и лучше, - сказал Владимир Путин в разговоре с работниками завода. - Все думали, что остановился завод, все грохнется, все остановится, зависимость колоссальная от наших недоброжелателей. Они убежали и думали, что все у нас развалится. Ничего подобного! Благодаря вашему таланту, трудолюбию, вере в себя и в то дело, которому вы служите, все получилось".

Также президент в ходе беседы подчеркнул, что надо пересаживать чиновников на российские автомобили. "Такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено",  - отметил Владимир Путин.

Самарская область в этом отношении в числе первых, кто это поручение выполняет. По инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева правительство региона уже пересело на автомобили "Лада", модели "Веста" и "Аура".

Градообразующее предприятие АО "АвтоВАЗ" - один из лидеров автомобильной промышленности страны, крупнейший работодатель и налогоплательщик Самарской области. На АвтоВАЗе работает 37 тыс. человек, из них около 28 тыс. - это непосредственно те, кто производит автомобили и автокомпоненты. Остальные обеспечивают разработку автомобилей, закупки автокомпонентов и сырья, продажу автомобилей. Вместе с людьми на заводе трудятся 1300 роботов.

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