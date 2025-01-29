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Константин Доладов: "Поддержка федерального центра открывает новые горизонты для нашей губернии"

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов прокомментировал визит президента РФ Владимира Путина в Самарскую область 28 января.

"Внимание главы государства Владимира Владимировича Путина к Самарской области является важным и знаковым событием. Это не просто интерес к региону, а глубокое понимание его потенциала и значимости для страны. Поддержка федерального центра в реализации программ социально-экономического развития открывает перед нашей губернией новые горизонты.

Особое внимание президента к социальной сфере - школам, больницам и спортивным объектам - подчеркивает, что эти аспекты жизни касаются каждого из нас. Они формируют уверенное будущее. Я уверен, именно в этих направлениях необходимо сосредоточить усилия, чтобы обеспечить качественное развитие и улучшение нашей жизни.

Не могу не отметить значимость расширения научно-производственного центра БАС "Самара". Как подчеркнул президент, на его базе будет сформирован исследовательский, образовательный и производственный кластер в сфере гражданской беспилотной авиации. Это амбициозное начинание не только укрепит позиции нашего региона, но и сделает его одним из лидеров в развитии этой передовой индустрии как в России, так и за ее пределами.

Создание таких условий станет мощным стимулом для роста всего региона и позволит талантливой, целеустремленной молодежи реализовать свои амбиции. Важно, чтобы у подрастающего поколения возникло желание оставаться в родном крае, вносить свой вклад в его развитие и трудиться на благо своей земли. Я верю, что с поддержкой федерального центра и активным участием местных жителей Самарская область сможет стать примером успешного и гармоничного развития, где каждый сможет найти свое место и реализовать свои мечты", - резюмировал Константин Доладов.

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