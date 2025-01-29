Авито Авто: интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10% за год

Интерес к электрокарам у российских потребителей вырос в 2024 году на 9,7%, а предложение осталось на уровне 2023 года. Данные предоставили эксперты Авито Авто, которые проанализировали предложение и цены на электрокары с пробегом за 2024 год, а также интерес пользователей платформы к этой категории автомобилей.
Выяснилось, что наиболее заметный интерес пользователи платформы проявляли к автомобилям марки Zeekr, которая получила долю 28,65%. На втором месте — Tesla с 18,32%, а на третьем — Nissan с долей 15,22%. Также в топ-5 по популярности вошли Volkswagen (5,37%) и Avatr (3,23%). В топ-5 по количеству объявлений вошли эти же марки.
Среди моделей по заинтересованности пользователей лидирует Zeekr 001 с долей 16,26%. Вторую строку занял Nissan Leaf, получивший 14,72%, третью — Tesla Model 3 с 8,22%. Четвертое место — у Zeekr X, чья доля составила 5,7%. А замыкает пятерку лидеров Tesla Model S с 3,71%. Также в топ-10 вошли Zeekr 009, Tesla Model Y, Zeekr 007, Volkswagen ID.4 и Tesla Model Х. Лидером по динамике популярности стал Zeekr 009: за год показатель вырос в 3,6 раза.
"Рост популярности электромобилей у российских автолюбителей свидетельствует о повышении доверия к новым прогрессивным технологиям, более экономичному использованию личного транспорта. С другой стороны, этот показатель демонстрирует и эффективность предпринимаемых Правительством РФ мер для развития отрасли в рамках федерального проекта "Электроавтомобили и водородные автомобили". В частности, запущены программы льготного автокредитования и автолизинга электромобилей, субсидирования создания "быстрых" ЭЗС, количество которых уже более 2,2 тысяч единиц, в регионах действует льготное налогообложение и льготы по оплате парковки. Общее же количество электромобилей, зарегистрированных в стране на данный момент, превышает 60 тысяч единиц" — прокомментировал заместитель министра экономического развития России Михаил Каминский.
"Наш авторынок сегодня тесно связан с китайским автопромом. И поскольку Россия является для производителей из Поднебесной одним из приоритетных направлений, то ассортимент и количество представленных в нашей стране китайских электрокаров растет. Это напрямую влияет на развитие рынка авто с пробегом: чем больше новых машин поступает в страну сегодня, тем более разнообразным и доступным становится выбор авто с пробегом завтра. Мы наблюдаем тренд на снижение средних цен — например, у Zeekr стоимость снизилась на 5,1% год к году. При этом интерес к электромобилям с пробегом демонстрирует уверенный рост — на 9,7% год к году, а лидером по динамике среди марок стал все тот же Zeekr с показателем 91,8%. В условиях такой ценовой ситуации и высокой заинтересованности в электрокарах особенно важно иметь надежный инструмент для анализа стоимости. Именно поэтому пользователи платформы сейчас могут выбрать более выгодные по цене предложения, обращая внимание на показатели Авито Оценки — сервиса, который определяет реальную стоимость авто, исходя из её параметров и ситуации на рынке", — комментирует Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
Топ-10 электрокаров с пробегом по доле в заинтересованности пользователей платформы Авито Авто, 2024 г., Россия
|
Марка
|
Модель
|
Доля в интересе
|
Средняя цена, руб.
|
Zeekr
|
001
|
16,26%
|
6 099 000
|
Nissan
|
Leaf
|
14,72%
|
870 000
|
Tesla
|
Model 3
|
8,22%
|
3 500 000
|
Zeekr
|
X
|
5,7%
|
4 000 000
|
Tesla
|
Model S
|
3,71%
|
3 550 000
|
Zeekr
|
009
|
3,36%
|
9 900 000
|
Tesla
|
Model Y
|
3,21%
|
4 900 000
|
Zeekr
|
007
|
2,97%
|
5 190 000
|
Volkswagen
|
ID.4
|
2,31%
|
3 780 000
|
Tesla
|
Model X
|
2,28%
|
5 200 000
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы