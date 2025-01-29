16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители Самарской области могут получить 1 млн руб. на развитие своего спортивного проекта "Ладья" обыграла "Снежных барсов" - 4:3 Соревнования "Лед надежды нашей" из-за погоды переносятся на крытый каток Егора Карпицкого вернули из аренды в саратовском "Соколе" БК "Самара" подал уведомление о банкротстве

Спорт

Жители Самарской области могут получить 1 млн руб. на развитие своего спортивного проекта

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 108
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

1 млн рублей на развитие своего спортивного проекта - соревнования, секции, приложения или даже блога. Его получит победитель пятого сезона конкурса "Ты в игре".

Победители в основных номинациях выиграют по 300 тыс. рублей, а лидеров в остальных номинациях и народном голосовании ждут призы от партнёров "Ты в игре". Также опытные эксперты в области спортивного менеджмента и маркетинга помогут финалистам и полуфиналистам доработать их проекты. Участники получат подробную обратную связь и доступ к обучающим вебинарам от наставников.
Главная задача конкурса "Ты в игре" - находить и отмечать яркие и полезные спортивные инициативы, которые помогают вовлекать россиян в активный и здоровый образ жизни.

В прошлом сезоне конкурса "Ты в игре" приняли участие 40 проектов в области физкультуры и спорта из Самарской области: были представлены Самара, Тольятти, Октябрьск, Камышла, Клявлино, Бариновка, Подстепки, Черноречье. 13 проектов были посвящены развитию детского спорта, еще 13 касались адаптивной физической культуры и спорта. Были и необычные инициативы, такие как фестиваль русских игр и забав или интеграция рукопашного боя, стендовой стрельбы и гонок дронов. Проекты из нашего региона в 2024 году дошли до полуфинала конкурса, но не попали в число лауреатов.

Теперь у энтузиастов спорта Самарской области есть новая возможность громко заявить о своей спортивной инициативе. Как сообщили организаторы конкурса, на конец января 2025 г. от нашего региона заявлены уже 16 спортивных проектов.

"Федеральный проект "Спорт - норма жизни" направлен на максимальное вовлечение жителей нашей страны в занятия физической культурой и спортом. На данный момент согласно официальной статистике более 58% жителей нашей Самарской области систематически уделяют время тому или иному виду физической активности, бегают, тренируются в залах, выполняют нормы ГТО или занимаются спортом. Таких показателей мы достигаем не только благодаря работе правительства и министерства Самарской области, но и благодаря поддержке любителей и энтузиастов спорта. Призываю жителей региона принимать участие в конкурсе "Ты в игре", рассказывать о своих спортивных инициативах. И желаю побед!" - прокомментировала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Участие в конкурсе могут принять:

  • граждане страны, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ;
  • российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты.

Конкурс предоставляет возможность рассказать о своей инициативе на многомиллионную аудиторию. За четыре года в нем приняли участие 16 тыс. спортивных проектов из всех регионов страны. Они помогают людям всех возрастов вести активный и здоровый образ жизни.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте тывигре.рф до 14 марта 2025 года.

"Ты в игре" проводится ежегодно при поддержке АНО "Национальные приоритеты" и Министерства спорта России.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

Андрей Куропаткин 04 октября 2024 05:40 В Самаре построят легкоатлетический манеж

Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2