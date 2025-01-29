АО "Транснефть - Приволга" в 2024 году выполнило почти 40 тысяч экологических исследований

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги реализации комплекса мероприятий в области экологической безопасности и рационального природопользования в 2024 году. Эколого-аналитический мониторинг проводится на постоянной основе с целью контроля соблюдения экологических нормативов на площадочных объектах и линейной части магистральных трубопроводов.

В ходе экомониторинга специалисты эколого-аналитических лабораторий в течение 2024 года провели почти 34 тыс. анализов проб поверхностных и сточных вод, технической воды из скважин и питьевой воды. Выполнено около 5 тыс. анализов проб атмосферного воздуха и более 1 тыс. анализов состояния почв, отобранных в зоне деятельности производственных объектов предприятия, расположенных в шести регионах Приволжского и Южного федеральных округов. По результатам исследований превышения установленных нормативов допустимых концентраций контролируемых веществ не выявлялось.

АО "Транснефть - Приволга" уделяет большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства. Для этого активно реализует ряд проектов по программе технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов. Так, в 2024 году выполнены работы по обустройству площадок временного накопления отходов на четырех объектах Волгоградского районного нефтепроводного управления.

В отчетный период продолжилось плановое обновление приборного парка во всех аналитических лабораториях предприятия. Приобретены 23 единицы оборудования, в том числе: термогигрометры, кондуктометр МАРК-603, системы пробоотборные для экологических исследований, анализаторы растворенного кислорода, аквадистиллятор, шкафы лабораторные вытяжные и др. Современное оборудование позволяет с высокой точностью вести экологический контроль на объектах АО "Транснефть - Приволга".

Также в 2024 году продолжилась работа по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Местами зарыбления стали Волгоградское, Нижнекамское, Саратовское водохранилища, а также реки Дон и Медведица. Всего в течение года акваторию водных объектов в регионах деятельности предприятия пополнили 324 тыс. мальков стерляди, толстолобика и сазана. Объем финансирования, направленный компанией на эти цели, составил 5,4 млн рублей.

Сотрудники предприятия регулярно участвуют в волонтерских экологических акциях. В течение года было проведено 19 акций — экосубботники по уборке водоохранных зон рек Бавлинка, Большой Кинель и Волга, территорий национального парка "Самарская Лука", скверов и парков, очистка родника в с. п. Бариновка в Самарской области, высадка деревьев и кустарников, помощь приютам для бездомных животных.

Специалисты Бугурусланского РНУ оказали помощь Министерству лесного хозяйства Самарской области в сборе шишек в рамках программы "Сохраним лес". Сотрудники Волгоградского РНУ приняли участие в ежегодном фестивале #34 на досуговой площадке "Жизнь в стиле Эко", организованной Комитетом природных ресурсов Волгоградской области. В июне 2024 года Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области наградило АО "Транснефть - Приволга" Дипломом II степени "Эко-Лидер-2023" в номинации "Промышленный гигант".