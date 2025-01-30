Бывший вице-губернатор Самарской области назначен советником главы Ингушетии

Указом главы Ингушетии на должность советника назначен бывший вице-губернатор Самарской области Андрей Когтев, сообщает сайт правительства республики.
Махмуд-Али Калиматов представил Когтева на заседании правительства республики, отметив его значительный опыт в сфере экономики и финансов. Новый советник будет работать в постоянном представительстве республики в Москве и взаимодействовать с государственными органами власти.
Напомним, Андрей Когтев в Самарской области с 2017 г. занимал должность вице-губернатора - руководителя департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.
Махмуд-Али Калиматов до назначения главой Ингушетии в 2019 г. долгое время работал в Самарской области, возглавлял прокуратуру Самары, был советником губернатора, руководил управлением Росприроднадзора. Также отметим, что пост первого заместителя председателя правительства Ингушетии с 2020 г. занимает экс-мэр Самары Олег Фурсов.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра