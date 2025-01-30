Бывший вице-губернатор Самарской области назначен советником главы Ингушетии

Указом главы Ингушетии на должность советника назначен бывший вице-губернатор Самарской области Андрей Когтев, сообщает сайт правительства республики.

Махмуд-Али Калиматов представил Когтева на заседании правительства республики, отметив его значительный опыт в сфере экономики и финансов. Новый советник будет работать в постоянном представительстве республики в Москве и взаимодействовать с государственными органами власти.

Напомним, Андрей Когтев в Самарской области с 2017 г. занимал должность вице-губернатора - руководителя департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.

Махмуд-Али Калиматов до назначения главой Ингушетии в 2019 г. долгое время работал в Самарской области, возглавлял прокуратуру Самары, был советником губернатора, руководил управлением Росприроднадзора. Также отметим, что пост первого заместителя председателя правительства Ингушетии с 2020 г. занимает экс-мэр Самары Олег Фурсов.