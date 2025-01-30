Самарец забил до смерти пожилую мать

В Самаре суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, которого обвиняли в причинении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В марте 2024 г. мужчина поссорился со своей 74-летней матерью и избил ее. Женщина получила смертельные травмы.
Суд приговорил самарца к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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