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Происшествия

Конфликт с эросалонами: помощнику зампреда Общественной палаты РФ в Самаре залили дверь пеной

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проблема самарских салонов эротического массажа вышла на федеральный уровень. На нее обратил внимание зампред комиссии Общественной палаты РФ по культуре и сохранению духовного наследия Петр Лундстрем.

Фото: скрин с видео

Петр Лундстрем сообщил, что дверь в самарскую квартиру его помощника по Общественной палате РФ Евгения Ренкаса пытались блокировать, залив монтажной пеной. Он также приложил в подтверждение видео.

"Евгений — общественник, который борется против присутствия в его доме в самом центре Самары, где жили ветераны ВОВ, Герои Советского Союза и авиационные конструкторы "салона эротического массажа", говоря проще и понятнее — борделя", — сообщил Петр Лундстрем.

Он также уточнил, что ему, Петру Лундстрему, в бот записывал сообщения сам владелец этих помещений.

"Он завуалированно угрожал мне и предлагал "просто удалить мои посты". Ранее он угрожал моему помощнику, а некие неизвестные люди расклеивали портреты Евгения Ренкаса по всему району. Утром проинформирую УМВД Самарской области о том, что Евгением подано заявление в полицию об угрозе жизни за общественную позицию", — написал в соцсетях Лундстрем в ночь на 30 января. 

Ранее Лундстрем уже рассказывал в телеграм-канале, что в подвале дома на ул. Самарская открылся "салон эротического массажа". 

"Этот дом находится в самом центре Самары, входит в туристический маршрут "Самара Космическая". В годы ВОВ здесь проживали прославленные авиационные конструкторы Ильюшин, Яковлев, Микулин, а также дважды герой СССР лётчик-испытатель Коккинаки и другие заслуженные деятели. В непосредственной близости рядом с домом находятся Самарское областное училище культуры и искусств, Школа № 6, Детский сад № 69, корпус Самарского государственного технического университета (в котором в годы ВОВ располагался МИД СССР и Совинформбюро). Евгений много раз докладывал мне об этой ситуации и у меня сразу вызвало удивление, что в Самаре вообще додумались открыть подобное заведение в таком месте. Это все равно что открыть "салон эротического массажа" в подвале Кремля", — писал Лундстрем.

По словам члена Общественной палаты РФ, жители не раз обращались в контролирующие органы, поскольку салон работает круглосуточно "со всеми вытекающими понятными последствиями для жильцов дома". При этом Ренкас не раз просил владельца помещений расторгнуть договор с арендаторами. 

По указанному Лундстремом адресу интернет-поисковики действительно выдают рекламу салона эротического массажа. Мы обратились в полицию за комментариями, там обещали предоставить информацию позже.

Напомним, салоны эротического массажа в жилых домах не раз вызывали жалобы жителей Самары. Например, в редакцию обращались собственники квартир на ул. Ленинской, 119. Они рассказывали, что здесь несколько раз открывали своеобразный спа-салон. Заведение мешало шумом и прочими "прелестями" в вечерние часы. А летом 2024 г. в Самаре вынесли приговор по делу о борделях под видом спа-салонов.

Гид потребителя

Последние комментарии

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.

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