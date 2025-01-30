В дептрансе Самары рассказали о проблемах с общественным транспортом

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Глава департамента транспорта Самары Сергей Маркин сообщил, что наиболее проблемные с точки зрения работы общественного транспорта районы - Красноглинский и Куйбышевский. По его словам, проблемам с транспортом в этих районах планируется уделить особое внимание.

Фото: Ксения Штефан