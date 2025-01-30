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Общество

В дептрансе Самары рассказали о проблемах с общественным транспортом

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава департамента транспорта Самары Сергей Маркин сообщил, что наиболее проблемные с точки зрения работы общественного транспорта районы - Красноглинский и Куйбышевский. По его словам, проблемам с транспортом в этих районах планируется уделить особое внимание.

Фото: Ксения Штефан

Кроме того, по его словам, в городе часто возникают большие интервалы между автобусами, поскольку не все перевозчики добросовестно выпускают на маршрут заявленное число машин. При этом, как сообщил Сергей Маркин, нельзя убрать из города частных перевозчиков, поскольку иначе придется перераспределять пассажиропоток. Чиновники разрабатывают меры воздействия на частных перевозчиков.

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