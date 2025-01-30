СУ СК начало проверку из-за проблем с отоплением в пос. Новосемейкино

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку из-за нарушения теплоснабжении в пос. Новосемейкино Самарской области.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что из-за длительного отсутствия ремонта котельных и подготовки к отопительному сезону постоянно случаются коммунальные аварии. В результате в 70 домах и девяти социальных объектах температура опускается ниже нормы. При этом многочисленные жалобы местных жителей не дают результатов уже на протяжении пяти лет.

В СУ СК РФ по Самарской области ведет процессуальную проверку в связи с этим обращением.