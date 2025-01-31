Отец трех детей из Самарской области дважды угрожал убить жену

Безенчукский мировой суд вынес приговор 34-летнему отцу трех детей за угрозы убийством жене. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Осенью 2024 г. 32-летняя женщина обратилась к правоохранителям из-за неадекватного поведения мужа. Будучи пьяным, мужчина в приступе ревности приставил к горлу супруги нож и спросил: "Может, тебя зарезать?" Потерпевшая не могла в тот момент убежать, поэтому подождала, когда муж успокоится, вышла на улицу и вызвала полицию.
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ и оставили под подпиской о невыезде.
Потерпевшая продолжила жить вместе с супругом, надеясь, что муж испугался полиции. Однако мужчина выводов для себя не сделал. Через две недели он вновь пригрозил жене ножом. В тот момент к ним зашла соседка, мужчина отвлекся, потерпевшая смогла выбить нож и убежать.
На этот раз подозреваемого задержали. Второе нападение он объяснил внезапным приступом агрессии, который возник, пока супруга спала.
Суд назначил мужчине, имеющему на иждивении трех детей, 120 часов обязательных работ.
Последние комментарии
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