Отец трех детей из Самарской области дважды угрожал убить жену

Безенчукский мировой суд вынес приговор 34-летнему отцу трех детей за угрозы убийством жене. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Осенью 2024 г. 32-летняя женщина обратилась к правоохранителям из-за неадекватного поведения мужа. Будучи пьяным, мужчина в приступе ревности приставил к горлу супруги нож и спросил: "Может, тебя зарезать?" Потерпевшая не могла в тот момент убежать, поэтому подождала, когда муж успокоится, вышла на улицу и вызвала полицию.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ и оставили под подпиской о невыезде.

Потерпевшая продолжила жить вместе с супругом, надеясь, что муж испугался полиции. Однако мужчина выводов для себя не сделал. Через две недели он вновь пригрозил жене ножом. В тот момент к ним зашла соседка, мужчина отвлекся, потерпевшая смогла выбить нож и убежать.

На этот раз подозреваемого задержали. Второе нападение он объяснил внезапным приступом агрессии, который возник, пока супруга спала.

Суд назначил мужчине, имеющему на иждивении трех детей, 120 часов обязательных работ.