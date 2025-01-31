Директор представительства CARCADE рассказала о выгодных условиях финансовой аренды в Калуге

Галина Гаршина, директор представительства ООО "Каркаде", в интервью для информационного агентства "Калужские новости" рассказала обо всех возможностях предоставления транспорта в лизинг в Калужском регионе.

Эксперт отметила, что в Калужском регионе CARCADE активно работает с 2021 года. До открытия филиала компания успешно работала в регионе в дистанционном режиме, но наличие представительства в Калуге существенно повысило удобство в коммуникации и обслуживании клиентов в регионе.

"CARCADE финансирует приобретение как новых транспортных средств, так и подержанных, в том числе из собственного парка авто с пробегом. Мы сотрудничаем с ведущими поставщиками и дистрибьюторами, что позволяет предлагать клиентам максимально выгодные условия, включая специальные предложения, скидки и субсидии. В настоящее время также доступны выгодные предложения от партнёров: например, на марки Geely, Chery, Haval, которые вошли в ТОП-5 самых продаваемых легковых автомобилей 2024 года, а также в сегменте спецтехники на такие бренды как JCB, SANY, Lovol, LGCE и другие", — рассказала Галина.

Процесс оформления автомобиля или техники для клиента достаточно прозрачен и удобен. Сначала необходимо подать заявку, предоставив необходимый пакет документов, который зависит от конкретной программы. Зачастую оформление может пройти по 2 документам: по паспорту и заполненной анкете. Затем специалисты компании проводят экспертизу документов и принимают решение по сделке.

"В CARCADE сейчас можно оформить в лизинг транспорт отечественного производства с применением государственной субсидии от Минпромторга. На льготных условиях клиенты могут приобрести новую колёсную и специальную технику, произведённую на территории РФ, с использованием скидки до 35%. Помимо этого, мы стремимся предложить нашим клиентам выгодные условия, которые соответствуют их потребностям и возможностям. А удобные онлайн-сервисы позволяют клиентам в любое время отслеживать статус своей заявки, а также получать консультации от специалистов. Персональный менеджер всегда готов помочь в любом вопросе даже после завершения сделки. Мы стараемся, чтобы процесс лизинга был максимально комфортным для каждого клиента", — дополнила Галина Гаршина.