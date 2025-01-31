Продукты НОВИКОМа помогают привлекать специалистов на производства

Дочерний банк Ростеха НОВИКОМ в декабре 2024 года выдал на 86% больше ипотечных кредитов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты банка связывают спрос с популярностью льготной ипотеки и корпоративных программ. Сегодня это один из наиболее эффективных HR-инструментов, который помогает привлекать высококвалифицированные кадры в промышленность.

Всего в 2024 году в кредитном портфеле НОВИКОМа объемы жилищного кредитования выросли на 37% в сравнении с предыдущим годом. Эксперты банка прогнозируют, что в 2025 году интерес к ипотечным программам с государственным участием, таким как "Семейная ипотека", сохранится.

Кроме того, растет популярность корпоративных программ. Одна из них — "Развитие", разработанная специалистами НОВИКОМа при участии Ростеха. Она дает возможность работникам организаций Корпорации — участникам зарплатного проекта, воспользоваться льготными условиями по кредитным продуктам, включая сниженную процентную ставку по ипотеке.

"Привлечение профессионалов на предприятия — задача стратегической важности. Ипотека с господдержкой на выгодных условиях от Банка и программа "Развитие" — это инструменты, которые позволяют не только улучшить качество жизни сотрудников, но и мотивирует их работать на долгосрочную перспективу. В 2024 году большая часть сделок по жилищному кредитованию была заключена на льготных условиях, что подчеркивает востребованность таких программ", — отметил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

НОВИКОМ сохраняет комфортные условия по ипотечным программам даже в условиях сложной ситуации на рынке кредитования. Это делает покупку жилья для сотрудников российских промышленных предприятий доступнее.

Помимо "Развития", Госкорпорация предлагает сотрудникам своего контура решить квартирный вопрос с помощью программы "Квадратные метры Ростеха". Она позволяет обеспечить снижение стоимости жилья для работников Корпорации и организаций Корпорации до 40% в сравнении с рыночными условиями за счет предоставления инвестиционного кредита застройщику для строительства жилья. Покупая квартиру по программе "Квадратные метры Ростеха", можно также оформить ипотеку по сниженной ставке программы "Развитие" и таким образом сэкономить вдвойне.

"Жилищный вопрос — важнейший для работников Корпорации и ее организаций. Программы "Квадратные метры Ростеха" и "Развитие" являются хорошим дополнением к корпоративному социальному пакету. В рамках действующей Жилищной программы предусмотрены компенсация/субсидирование процентов и первоначального взноса по ипотечным кредитам, арендных и коммунальных платежей, компенсация расходов на приобретение недвижимости за счет собственных средств работника. Уровень корпоративной поддержки может составить до 1,5 млн руб. в зависимости от региона, финансового состояния организации и категории должности работника. Совместно с НОВИКОМом мы стремимся создавать продукты, направленные на повышение уровня жизни наших работников и членов их семей, что сегодня приобретает особую актуальность в условиях повышенной нагрузки на работников ОПК", — подчеркнула директор по управлению персоналом Ростеха Юлия Цветкова.

Помимо улучшения жилищных условий, корпоративные ипотечные программы мотивируют персонал строить долгосрочное партнерство с работодателем. Это помогает развивать профессионализм сотрудников и укреплять кадровый потенциал российских предприятий.