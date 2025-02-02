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Суды Происшествия

В Сызрани у пьяного рецидивиста без прав изъят мотоцикл

СЫЗРАНЬ. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани инспекторы Госавтоинспекции для проверки документов остановили мотоцикл без государственных регистрационных номеров. За рулем находился ранее судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков 37-летний местный житель.

У водителя, никогда не имевшего водительского удостоверения, выявили признаки алкогольного опьянения. Ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, но мужчина ответил отказом.

В ходе оформления протокола выяснилось, что ранее правонарушитель привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение и отбыл административный арест. В отношении сызранца заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Сызранский городской суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине определено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Кроме того, преступник лишен права управления транспортными средствами на два года, а мотоцикл безвозмездно обращен в собственность государства. Приговор вступил в законную силу.

Гид потребителя

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