В Большеглушицком районе селянин "одолжил" авто друга, чтобы съездить за добавкой спиртного

В Большеглушицком районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля. В ГУ МВД по Самарской области рассказали, что сотрудники ГАИ предотвратили возможную трагедию, задержав за рулем пьяного селянина, не имеющего права управления транспортными средствами.

В январе инспекторы ДПС по Большеглушицкому району остановили на ул. Центральной в селе Александровка машину LADA 211440. 34-летний водитель пояснил, что у него нет документов на автомобиль и водительского удостоверения. Кроме того, инспекторы ГАИ заметили у мужчины явные признаки опьянения: резкий запах алкоголя, нарушение речи.

Водителя отстранили от управления, направили на медосвидетельствование, однако тот отказался, и на него составили административный протокол. После этого мужчину доставили в отдел полиции, а машину поместили на спецстоянку.

В участке выяснилось, что задержанный никогда не получал водительского удостоверения, а авто принадлежит его знакомому. Законный владелец заявил, что ключи от автомобиля никому не передавал, и подал заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности односельчанина, угнавшего его транспортное средство.

Подозреваемый, ранее не судимый местный житель, рассказал, что пил вместе с собственником автомобиля алкоголь, а когда друг уснул, решил воспользоваться машиной и доехать в магазин за добавкой.

На мужчину возбудили уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.