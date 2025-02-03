В Большеглушицком районе селянин "одолжил" авто друга, чтобы съездить за добавкой спиртного

В Большеглушицком районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля. В ГУ МВД по Самарской области рассказали, что сотрудники ГАИ предотвратили возможную трагедию, задержав за рулем пьяного селянина, не имеющего права управления транспортными средствами.
В январе инспекторы ДПС по Большеглушицкому району остановили на ул. Центральной в селе Александровка машину LADA 211440. 34-летний водитель пояснил, что у него нет документов на автомобиль и водительского удостоверения. Кроме того, инспекторы ГАИ заметили у мужчины явные признаки опьянения: резкий запах алкоголя, нарушение речи.
Водителя отстранили от управления, направили на медосвидетельствование, однако тот отказался, и на него составили административный протокол. После этого мужчину доставили в отдел полиции, а машину поместили на спецстоянку.
В участке выяснилось, что задержанный никогда не получал водительского удостоверения, а авто принадлежит его знакомому. Законный владелец заявил, что ключи от автомобиля никому не передавал, и подал заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности односельчанина, угнавшего его транспортное средство.
Подозреваемый, ранее не судимый местный житель, рассказал, что пил вместе с собственником автомобиля алкоголь, а когда друг уснул, решил воспользоваться машиной и доехать в магазин за добавкой.
На мужчину возбудили уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?